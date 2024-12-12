報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
教育
2024年12月12日星期四
公民學堂 第083期
中六生研超市導航 助視障搵貨 疫下自學編程覓志業 信科技改變世界
本屆暫8幼園停辦 近5學年累計89間
學生獲准考DSE 內地教育中心撤司法覆核
放眼中國：冰雪經濟
速讀公民：內地多地派消費券
影視看文化：《破‧地獄》反映時代脈搏
知識寶庫：中國建航母戰鬥群 保衛國家
中外人物：波音新任CEO 凱利奧特伯格
綠色生活：氫能
綠色生活：參考答案
放眼經濟：基建債券
世界之趣：法國遊樂場博物館
世界之趣：在塵封古董上遊玩
新聞有常識：慎思明辨誤導資訊
認識地球：魚蝦海葵互利共生
放眼中國：冰雪經濟
prev
next
【明報專訊】哈爾濱旅遊於2024年初廣受歡迎，隨着冬季來臨，當地再成為熱門旅遊地。內地積極推動「冰雪經濟」，除哈爾濱外，新疆、吉林及河北等地亦藉冬季運動（冰雪運動）發展旅遊業。
上 / 下一篇新聞
中六生研超市導航 助視障搵貨 疫下自學編程覓志業 信科技改變世界
本屆暫8幼園停辦 近5學年累計89間
學生獲准考DSE 內地教育中心撤司法覆核
放眼中國：冰雪經濟
速讀公民：內地多地派消費券
影視看文化：《破‧地獄》反映時代脈搏
知識寶庫：中國建航母戰鬥群 保衛國家
中外人物：波音新任CEO 凱利奧特伯格
綠色生活：氫能
綠色生活：參考答案
放眼經濟：基建債券
世界之趣：法國遊樂場博物館
世界之趣：在塵封古董上遊玩
新聞有常識：慎思明辨誤導資訊
認識地球：魚蝦海葵互利共生
中六生研超市導航 助視障搵貨 疫下自學編程覓志業 信科技改變世界
本屆暫8幼園停辦 近5學年累計89間
學生獲准考DSE 內地教育中心撤司法覆核
速讀公民：內地多地派消費券
影視看文化：《破‧地獄》反映時代脈搏
知識寶庫：中國建航母戰鬥群 保衛國家
中外人物：波音新任CEO 凱利奧特伯格
綠色生活：氫能
綠色生活：參考答案
放眼經濟：基建債券
世界之趣：法國遊樂場博物館
世界之趣：在塵封古董上遊玩
新聞有常識：慎思明辨誤導資訊
認識地球：魚蝦海葵互利共生
prev
next