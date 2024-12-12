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教育

本屆暫8幼園停辦 近5學年累計89間

【明報專訊】本港適齡學生人口正結構性下跌，教育局長蔡若蓮昨書面回覆立法會議員稱，本學年（2024/25）截至今年10月共8間幼稚園停辦，3間位於沙田區，兩間位於深水埗，油尖旺、中西區及東區各有一間幼稚園結業；由2020/21學年起，最近5個學年共89間幼稚園停辦。

立法會議員謝偉銓關注，過去4年本港近80間幼稚園停辦，部分位於公共屋邨或政府物業，政府會否考慮將空置幼園校舍改作安老院或長者設施。局方昨回覆，由於幼稚園校舍環境及設施並非為提供住宿服務以照顧體弱長者，一般不適合改作安老院用途。

議員問校舍改安老院 教局：不適合

根據教育局昨日提供數據，2020/21學年起至本學年全港共89間幼稚園停辦，其中18個校舍位於房委會轄下非住宅物業，並已交還。而截至今年11月底，社署用了約2.4億元購置5個物業，設家長或親屬資源中心及自閉症人士支援中心、長者鄰舍中心，以及提供到校學前康復服務。

能仁珠海收生不足百人

另外，教育局日前回覆本報，自資院校香港能仁專上學院及香港珠海學院，今學年分別取錄57及99人入讀全日制經本地評審自資副學位、第一年級學士學位和銜接學位課程。

蔡若蓮昨出席活動時被問收生少於100人的院校是否不適合辦學時稱，「不存在院校因學生數字未達指定數目而被取消資格」，但院校規劃課程及訂立收生名額時，需對課程有較準確預算，反問「如院校預算大，但結果收生數目很少，其成本能否運作？」她說，自資院校主要收入來自學費，倘院校預算落差過大，相信會經營困難。

相關字詞﹕香港珠海學院 專上學院條例 能仁專上學院 停辦 幼稚園

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