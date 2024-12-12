中六生研超市導航 助視障搵貨 疫下自學編程覓志業 信科技改變世界

第14屆「學與教博覽」昨日起一連3日在灣仔會展舉行，場內有展區展示中小學生自主研發的模型和機械人。基督教香港信義會信義中學的望月謙研發了為視障者而設的智能購物助理，能連接手提裝置，只需開啟相機及語音指令，助理便可導航用家至商品擺放位置。當用家誤取其他貨品，助理亦能識別並語音提示。

望月謙說，現時市面不乏工具協助視障者行走，但能貼合視障者日常所需的工具不多，「對視障者來說，在街道上行走未必是大問題，行到SEVEN（便利店）找不到product（產品）才是大問題」。他有意和超市合作，把程式「落地」供市民免費使用。

老師：研發過程予學生解難信心

程式今年獲頒發香港資訊及創新科技獎金獎。望月謙稱自己校內成績差，尤其數學經常不及格，中三前壓根兒不喜歡電腦，一無是處，直至新冠疫情期間在YouTube看到編程影片，自此每天花約6小時自學編程，亦在高中報讀城大電機工程系的資優課程。

指導老師鄭sir稱，整個研發過程讓學生收穫課外知識，給予學生解難信心。望月謙希望日後升讀城大電機工程系，長遠到美國進修，鑽研編程技術。

小學生研機械貓監測長者跌倒

馬鞍山靈糧小學的3名小五生Lewis、Jimmy和Marcus，則花約兩周研發智能機械貓，盼減低長者家居意外風險。用家先佩戴手表形裝置，跌倒時機械貓能偵測狀况並發出警示呼喚鄰居及家中親友。機械貓亦可作陪伴性質，除可跟用家玩「包剪揼」，亦可被用家「撫摸」，繼而左右轉動身體。指導老師黃sir表示，研發期間學生曾拋出奇怪點子如研究讓機械貓「排便」，儘管最終沒實現，他認為思考過程彌足珍貴，「最重要他們肯講」。

今年博覽主題為「共塑教育 駕馭幻變」，邀請逾330名國內外學者舉辦主題演講，共設近600個攤位。教育局長蔡若蓮在開幕禮致辭提到，將積極推廣並支援教師使用人工智能教學，裝備學生迎接科技發展。