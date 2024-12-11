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教育

讚智障校推粵劇訓練 教局：建傳承非遺意識

【明報專訊】教育局日前公布新一份「視學周年報告」及簡報，綜合上學年（2023/24）到235間中小學和特殊學校的視學結果和關注事項，提出改善建議。局方臚列特殊學校推動國民教育的良好做法，表示有嚴重智障兒童學校安排學生參與粵劇訓練，有助逐步建立傳承國家非物質文化遺產的意識。

比對2022/23年度視學結果簡報，教育局在新一份簡報中增列特殊學校推展國民教育的良好做法，讚揚有輕中度智障兒童學校通過比較熊貓、中華白老虎和其他常見動物的數量，以棒形圖帶出「多少」概念，同時引導學生理解「如不保育國家稀有動物，牠們的數量會變0，帶出生態安全」。另外，有嚴重智障兒童學校安排學生參加粵劇訓練及公開表演，為有需要者籌款，有助「內化堅毅、仁愛的傳統美德」，並逐步建立傳承國家非遺意識。

指有學校少國教活動「培養情懷」 促檢視

教育局在最新視學周年報告指出，學校的國教活動日趨多元，但部分教師的教學設計流於介紹國安重點領域定義，或未準確對焦國安維度；有教師以直接講授知識為主，較少安排活動「以促進學生深入思考及明白國安與其生活息息相關，培養心繫家國、休戚與共的情懷」，提醒學校適時檢視課堂設計。

此外，教育局今年公布《小學教育課程指引》定稿，建議取消或減少小一級測驗和考試，惟視學周年報告表示，仍有小部分學校在小一上學期採取紙筆測考，或要求高小和高中生恆常在非上學日補課，情况值得關注，盼學校避免為學生帶來不必要壓力。

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