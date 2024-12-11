自資校收生增一成 珠海少預期八成八

教局：收生不符預期屬正常

教育局昨向本報提供25間有開辦自資課程的專上院校在3個類別課程截至今年10月實際收生人數，反映16間（64%）今學年收生上升，9間（36%）下跌。升幅較顯著的香港教育大學，今學年取錄58名學生入讀3類自資課程，按年升45%；東華學院今學年收1531人，按年增38.1%。跌幅最大為香港藝術學院，今學年收生40人，按年少34人，跌45.9%。

六成校收生增 藝術學院減45.9%最多

教育局亦提供各校原本預期今學年取錄人數，12間院校收生遜於預期，其中香港珠海學院上學年取錄138名新生入讀3類課程，今學年預計取錄880人，最終99人入讀，落差是各校中最大。恒生大學今學年收1952人入讀3類課程，較預期少508人入讀；職業訓練局（VTC）今學年收1947人，較預期少384人。VTC回覆稱「整體收生情况合乎預期」，自資學生一般較少，較多學生選讀資助課程。

不過，有院校收生遠較預期理想，其中香港大學專業進修學院及香港大學附屬學院今學年共取錄6160人讀3類課程，較預期多1536人；都會大學及轄下李嘉誠專業進修學院今學年取錄5839人，較預期多394人。

教局稱協調院校定位 助建專精範疇

本報向教育局查詢如何跟進及支援收生遜於預期的院校，局方稱正積極協助促進院校之間在定位及開辦課程方面的策略協調，協助院校發掘和建立有特色的專精範疇，並回應市場人力需求。局方提到，近10年中學畢業生人數持續下降，可供畢業生選擇的升學路徑愈趨多元，政府多次提醒自資專上院校應鞏固質和量兩方面。

局方重申，政府計劃明年向立法會提交修訂《專上學院條例》（第320章）草案，以完善自資專上院校的監管和質素保證機制，支持自資院校「擴容提質」。