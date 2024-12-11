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教育
2024年12月11日星期三
Smarties' Power English 第425期
自資校收生增一成 珠海少預期八成八
讚智障校推粵劇訓練 教局：建傳承非遺意識
理大研中風復康健步儀 奪創新獎
詞中物：還記得當天那少年
在夢想的舞台和自己相遇——《12號》
大人ing：挽歌：兩個身分 詞愛依然
乜乜物物：在光海航行——馬奎斯〈流光似水〉
視聽之娛：絕望中沉默堅忍的父親
Talk of the town：Electricity of Hong Kong
Talk of the town：Where does our electricity come from？
Answers：Talk of the town
Comic：The first Chinese female Nobel awardee
Horizon：Magical waters
Answers：Horizon
Comic：The first Chinese female Nobel awardee
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【明報專訊】Dr Panda is curious about traditional medicine.
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自資校收生增一成 珠海少預期八成八
讚智障校推粵劇訓練 教局：建傳承非遺意識
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詞中物：還記得當天那少年
在夢想的舞台和自己相遇——《12號》
大人ing：挽歌：兩個身分 詞愛依然
乜乜物物：在光海航行——馬奎斯〈流光似水〉
視聽之娛：絕望中沉默堅忍的父親
Talk of the town：Electricity of Hong Kong
Talk of the town：Where does our electricity come from？
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