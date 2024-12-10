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教育

浸大招5000人 中醫免費治情緒困擾

【明報專訊】日夜為生活奔波，不少香港人有失眠、焦慮、壓力大等問題。浸會大學正招募5000名受常見精神健康問題困擾的人，向合資格參加者提供不少於6周的中醫診症服務，包括免費中醫藥，有需要者可接受輔導。浸大昨日表示，獲賽馬會慈善信託基金捐贈7095萬元，展開為期3年的「賽馬會杏林『心』間計劃」（下稱計劃），校方長遠盼確立常見精神健康問題的中醫治療方案。

馬會贈7095萬 為期3年

計劃由浸大策劃，並與新生精神康復會合作，自去年7月展開，迄今已服務逾800人。該計劃的目標是針對本港常見精神健康問題，為18至65歲正面對失眠、焦慮、抑鬱、情緒低落、壓力大的人，提供不少於6周的中醫診症服務，包括免費中醫藥（處方草本茶或中草藥方劑），亦會為有需要的參加者提供輔導（見表）。經治療後，若出現中度症狀的參加者情况無改善，浸大中醫師將聯同新生會註冊社工或輔導員提供額外輔導服務。

正服情緒藥物者不適合

根據計劃的網上專頁，正服用由西醫或中醫處方的安眠或紓緩情緒藥物、正接受心理輔導、現時有傷害自己的想法或行為、孕婦等，不適合參與計劃，建議尋求其他服務。校方表示，有興趣者可致電3411 2094查詢，或到計劃的facebook或Instagram等專頁的連結報名。

勞工及福利局長孫玉菡昨在活動致辭時稱，自己平日也會感到緊張、壓力、疲倦、晚上夢多，形容港人「總會有一些癥狀」，精神健康及心理健康屬本港社會面對的挑戰。他說，社會過往習慣向西醫或「心理醫生」求助，現在以中醫角度應對精神健康問題是「很好的開始」，以便「及早介入、及早治療、及早康復」。

盼長遠確立精神健康中醫方案

浸大常務副校長黃定發表示，長遠希望確立應對常見精神健康問題的中醫治療方案，以推動中醫藥標準化和國際化，藉此令更多巿民受惠。浸大表示，計劃旨在透過教育和中醫服務，提升公眾對精神健康的認知，改善市民的精神健康。

相關字詞﹕精神健康 浸大 中醫

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