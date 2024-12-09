教局將推新《網安學與教資源》

下月辦工作坊 體驗網絡攻擊

教育局上月27日與警方、香港電腦教育學會舉行「STEAM教育學與教和評估系列：科技罪案資訊與網絡安全網上研討會」，近日上載各講者簡報，其中教育局科技教育組的簡報提及將推新一本《網絡安全學與教資源》。

警方網絡安全及科技罪案調查科代表在簡報提及，中小學生可能遇到的「網絡陷阱」包括釣魚攻擊、雲端資料外泄、祼聊勒索、網戀騙案、起底、網上性誘拐等，又提到網上不良資訊鼓吹違法和自殘，舉例外國曾現「掌摑老師挑戰」、破壞校園設施的挑戰等，警方現設「防騙視伏App」，讓用家了解網站安全風險。

中學代表兼香港電腦教育學會副主席陳俊銘於研討會介紹中小學正面對的安全威脅，他舉例不少學校網頁和內聯網未加密，易被黑客入侵，亦有資料外泄風險，又引述由VPN供應商NordVPN公布的「最垃圾密碼排行榜」，位列榜首的最常見密碼為「123456」，建議學校定期更換密碼、定時更新網絡防火牆、防毒軟件及系統，以及加強師生數碼保安意識，並強調學校須定期備份數據。