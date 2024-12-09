太陽能助製精細化工品 納米材料學者獲裘槎獎

裘槎基金會上周五（6日）舉行晚宴及頒獎禮，向城大化學系胡曉明講座教授（納米材料）張華、科大化學系教授孫建偉及港大數學系教授袁曉明頒發2025年「裘槎優秀科研者獎」，以表揚卓越科研成就，並提供資助，包括可用作聘請替代講師，以便暫時擱下教學和行政工作一年專心研究。

冀推進可持續化學製造方法

獲獎的城大學者張華，現時研究針對如何控制貴金屬或半導體異質結構的「晶相」，基金會稱是納米材料科學者面對的難題之一，因晶相控制講求精確，對提升材料性能非常關鍵。張華開發一種新的「濕化學」合成方法，將「無定形貴金屬」和「晶體半導體」結合，藉此構築異質結構，從而增強光催化性能，有助利用太陽能方式製作高純度及精細的化工產品，盼推進可持續化學製造方法的發展。

據基金會介紹，張華現為城大香港清潔能源研究院長，學術生涯始於化學，現時研究跨學科主要聚焦納米材料相工程（PEN），涵蓋超薄二維納米材料、新型金屬與半導體納米材料、新型非晶態納米材料，以及其複合材料的開發和應用，例如潔淨能源、廢水處理等。

另一學者新算法盼解AI難題

另一得獎人港大的袁曉明擅長「最佳化理論（Optimization Theory）」和算法設計，研究涉及大語言模型、短片直播、圖像處理及網絡等，他以傳統的變分不等式等「最佳化方法」，融合現代機器學習技術，盼解決現今數據量增加下，人工智能和雲計算領域新出現的「關鍵優化問題」。科大學者孫建偉則專研有機合成領域，有助加強藥物開發等。