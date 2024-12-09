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教育
2024年12月9日星期一
智學公民 第108期
太陽能助製精細化工品 納米材料學者獲裘槎獎
教局將推新《網安學與教資源》
研資局展資助研究成果 涵幹細胞流感研究
公民點對點：11月打風 極端天氣勢增
公民點對點：國際氣候 談判30年
拆題教室：研建綠色智慧港口增競爭力
關鍵詞卡
法治教育：競爭法 禁3類反競爭行為
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：小小賽車手點煉成
趣學STEAM：揸賽車豈止握軚盤
新聞解碼：非法串流侵版權
齊來動動手：間尺樂器測音調
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【明報專訊】■未來半年至少93項盛事 藝文活動佔多 料吸33億消費
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教局將推新《網安學與教資源》
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