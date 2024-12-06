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教育
2024年12月6日星期五
語文同樂 第741期
官津校中一淨增11班 料4.93萬人參加明年入學派位 跌2200
培育正向觀 《中學概覽》多校述活動
JUPAS選科 教大「文化傳承中史教育」43爭一最激烈
大觀園：舊物新知
大觀園：一幀一紀錄 撫今不止追昔
不正經中文：吃肉不能提升IQ——食肉之智
參考答案
書之異世界：旅行，也是一場修行
諗諗佢：論推論——以「香港小學應把游泳納入體育科」為例
見聞識玩：萬園之園
答案
奇趣中華：逼上梁山
穿越古今山：古人近視鬧笑話
大笑堂：齊人攫金
不正經中文：吃肉不能提升IQ——食肉之智
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【明報專訊】清代有則笑話：
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官津校中一淨增11班 料4.93萬人參加明年入學派位 跌2200
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