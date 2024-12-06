JUPAS選科 教大「文化傳承中史教育」43爭一最激烈

多校師訓受追捧 中大幼教30.5爭一

教大下學年新開多個雙學位師訓課程，包括「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」，設25學額，1033人放入Band A，平均41人爭一學額。

多間院校師訓課程亦受追捧，中文大學「幼兒教育學士」設19個學額，580人在Band A選擇該科，平均30.5人爭一席；中大「數學及數學教育學士」設12個學額，261人在Band A報讀，平均約21.8人爭一席。港大競爭最激烈為「文學士及教育學士（語文教育）-英文教育」課程，設17個學額，212人在Band A報讀，平均12.5人爭一位。

其他受歡迎學科包括中大「健康與體育運動科學」，設16個學額，600人在Band A報讀，平均37.5人爭一席；設30個學額的浸大「社會工作學士」有904人放入Band A，平均30人爭一席；城大「創意媒體文學士」設17個學額，483人擺入Band A，平均28.4人爭一學額。