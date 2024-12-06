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教育

官津校中一淨增11班 料4.93萬人參加明年入學派位 跌2200

【明報專訊】本報按昨日出版的《中學概覽》統計中一班數，全港有15間官津中學擴班，全部較上學年增1班，另有3間中學合共減4班，此消彼長下淨增加11班中一。教育局估算約4.93萬人參加今年度中一派位（明年9月入學），按年減2200人，跌幅約4.3%。中學校長會主席連鎮邦表示，人才計劃、新冠疫情後內地港生恢復在港讀書，均帶動擴班，但認為除非兩類生源大增，否則明年中學人口跌幅明顯。

根據政府最新推算，適齡讀中一的12歲學齡人口，將由今年6.83萬人跌至明年5.88萬人，按年少13.9%；2029年將進一步跌至5.43萬人，5年間跌約20.5%。

料人才計劃內地港生帶動擴班

連鎮邦：除非大升 料升中生跌幅大

《概覽》臚列全港18區中學各級開班數目，本報對比上學年及今學年中一班數，發現15間中學今學年各加1班（見表），當中6間屬「循環式平衡班級結構」，其餘包括屬官校的何東中學、鄧肇堅維多利亞官立中學，中一班數均「2變3」；以及今學年起與明愛華德中合併的明愛胡振中書院，按年增1班。

今學年3間中學縮班，包括東涌的香港教育工作者聯會黃楚標中學，由開5班中一減至4班；即將遷校的筲箕灣東官立中學去年開兩班中一，今年停辦中一及不參加派位；北角的張祝珊英文中學因「循環式平衡班級結構」較去年減1班。

連鎮邦說，今學年中一擴班數字較預期多，料因人才計劃牽動受養子女來港升學，加上疫後內地港生恢復在港讀書。他說除非這兩類生源「大幅提升」，否則根據政府推算，明年9月起升中人口仍會出現結構下降，料跌幅明顯。他說，中學每班約30多人，建議政府長遠讓中小學每班人數看齊，即約25人，「不期望一步到位，但派位是否可特事特辦？特首也常常提要有突破思維。不同年度，學生人數不會一樣，有時可靈活點，是否可按每年、每區人口變化，彈性調節每區、每班的派位人數呢？」他說，學界有人估計政府因財赤而需謹慎分配資源，包括學位，但他強調「栽培學生是為香港將來投資，值得在規劃上做好一點」，期望教育局就人口政策和派位與學界加強溝通。

教局：動態評估學位供求

教育局重申，規劃學位供應時會考慮適齡兒童人口推算數字、跨境生數目、各人才計劃、學生移居等多項因素，會持續與不同辦學團體和學校溝通，鼓勵他們及早部署，有序整合資源；局方會繼續留意情况，「動態評估學位供求」。

相關字詞﹕教育局 學童人口下跌 中學概覽

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