明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育
公民學堂 第082期

公民考察：英德看瑤族 遊覽寶晶宮

【明報專訊】位於廣東省中北部的英德市，當中國家4A級旅遊景區「寶晶宮」內有「喀斯特地貌」及飄雪溶洞，以及國家重點保護動植物。英德市現屬清遠管轄，約有30個少數民族聚居，並將設瑤族文化園。

上 / 下一篇新聞