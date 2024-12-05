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教育
2024年12月5日星期四
公民學堂 第082期
中學考察團增3款 赴川可訪熊貓基地
青科院長：創科「難得」大量資源 接海外人才詢回流
接外地院校查學生DSE成績 考評局證偽造
恒大畢業禮 「熊貓」乘熱湧校園
放眼中國：「暴走團」健身變擾民
速讀公民：軍工巨頭被揭貪腐
速讀公民：政府網絡攻防演練
議題close-up：電影《焚城》探討電子垃圾危害
公民考察：英德看瑤族 遊覽寶晶宮
衛生快訊：乙型肝炎
衛生快訊：參考答案
世界之趣：日本百年甲子園
世界之趣：春季甲子園vs.夏季甲子園
世界有話題：美國總統與全球關係
世界有話題：答案
誰是第一：最慢哺乳動物
速讀公民：政府網絡攻防演練
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【明報專訊】■新聞撮要
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中學考察團增3款 赴川可訪熊貓基地
青科院長：創科「難得」大量資源 接海外人才詢回流
接外地院校查學生DSE成績 考評局證偽造
恒大畢業禮 「熊貓」乘熱湧校園
放眼中國：「暴走團」健身變擾民
速讀公民：軍工巨頭被揭貪腐
速讀公民：政府網絡攻防演練
議題close-up：電影《焚城》探討電子垃圾危害
公民考察：英德看瑤族 遊覽寶晶宮
衛生快訊：乙型肝炎
衛生快訊：參考答案
世界之趣：日本百年甲子園
世界之趣：春季甲子園vs.夏季甲子園
世界有話題：美國總統與全球關係
世界有話題：答案
誰是第一：最慢哺乳動物
中學考察團增3款 赴川可訪熊貓基地
青科院長：創科「難得」大量資源 接海外人才詢回流
接外地院校查學生DSE成績 考評局證偽造
恒大畢業禮 「熊貓」乘熱湧校園
放眼中國：「暴走團」健身變擾民
速讀公民：軍工巨頭被揭貪腐
議題close-up：電影《焚城》探討電子垃圾危害
公民考察：英德看瑤族 遊覽寶晶宮
衛生快訊：乙型肝炎
衛生快訊：參考答案
世界之趣：日本百年甲子園
世界之趣：春季甲子園vs.夏季甲子園
世界有話題：美國總統與全球關係
世界有話題：答案
誰是第一：最慢哺乳動物
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