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教育

中學考察團增3款 赴川可訪熊貓基地

【明報專訊】教育局近年鼓勵學校多赴內地交流。教育局昨致函全港中學，公布「中學生主題式內地交流計劃」下新增3款交流學習團，其中「重慶、四川歷史文化及經濟發展探索之旅」5天團，學生可到訪成都大熊貓繁育研究基地，了解國家保護珍貴動物生態安全的必要，以及對四川經濟發展的影響。有中學校長預料，近日大熊貓熱潮下學生會因看到大熊貓真身而興奮，對初中生尤其吸引。

設江西廣西團 名勝教國安

中學生主題式內地交流計劃3個新增廣東省以外的行程，分別以江西、廣西、四川與重慶為目的地，為期4至5天，均會到訪當地名勝古蹟地標，部分行程扣連初中公民、經濟與社會、地理、藝術等課程，亦涉國家安全內容（見表）。以「廣西南寧和德天民族文化及地貌探索之旅」為例，行程第二天到訪伊嶺岩及壯族大觀園，學生可了解國家文化傳統，認同維護文化安全是維繫國家、民族團結和國家穩定的重要基礎。

重申鼓勵未曾北上者參加

教育局將向參與計劃的師生資助七成團費，其餘三成自行承擔。根據通函，資助後團費由840至1530元不等。局方重申學校應鼓勵「以往從未參與內地交流計劃的學生參加」。

校長料尤吸引初中生

天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，近期香港掀起「大熊貓熱」，而大熊貓屬易危物種，學生在不同學科接觸到相關概念，相信學生會因親身看到大熊貓而興奮，料行程對初中學生吸引力較大。被問海洋公園及國內其他省市亦可看到熊貓，他稱透過當地職員分享經驗，可讓學生更了解保育及繁殖熊貓的工作。李又稱，該校屬意參加江西及四川的交流學習團，亦盼未來交流團目的地可涵蓋內蒙古等地，讓學生有機會認識更多地形面貌。

津貼中學議會主席李伊瑩亦稱，大熊貓屬近期熱門話題，四周皆是大熊貓的消息，相信行程具吸引力，學生可藉此深入了解大熊貓生活狀態及飼養模式，亦有助同學探究大熊貓可否變成產業促進經濟發展。

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