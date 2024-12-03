明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

星大學校長：非與港搶人才而是共享

【明報專訊】香港和新加坡常被相提並論。昨日「大學校長高峰論壇」雲集世界各地學者，當中新加坡管理大學校長江莉莉向本報說，星港兩地並非互相「搶人才」，而是共享人才，以明年將加盟該校的現任中文大學常務副校長陳金樑為例，對方是重返新加坡。她認為教育人才有多地經驗更好，「接觸過不同體系，才有更好的經驗」。

信兩地合作可齊受惠

新加坡管理大學早前宣布，中大常務副校長陳金樑明年加盟，將擔任教務長（provost）。江莉莉表示，陳過往有新加坡教學經驗，並將重返星洲，「不會視作搶人才（taking talent），而是共享人才」，又舉例現任城大校長梅彥昌亦來自新加坡，她以正面態度看待兩地人才流動。對於新加坡被視為香港的競爭對手，江說兩地都是「亞洲四小龍」，難免有類似發展步伐，意味本質上有類似競爭。她形容香港是通往亞洲東北的門戶，新加坡就是通往東南亞的門戶，若兩地合作，相信雙方都可受惠。

談到幾年前香港發生社會運動及《港區國安法》生效，被問有否影響學術自由，她說無論處於什麼背景，作結論前須以實證為本。美國哈佛教育研究所副教授Peter Q. Blair則表示，大學是培養思想的重地，人們追求學術思想對社會極具價值，雖然不太了解本港政治現况，但有感人們非常渴望確保香港成為領先世界的知識之地，為世界各地研究人員帶領研究方向。

格拉斯哥大學校長：全球招收國際生趨難

蘇格蘭格拉斯哥大學校長Anton Muscatelli昨向本報說，全球院校都愈來愈難招收國際學生，留意到很多鄉村學生偏好選離家較近的學校，但認為香港仍有潛力吸引其他國家的學生。他認為與不同大學建立伙伴關係重要，舉例可與其他院校合辦雙學位課程。

Muscatelli又說，香港的大學尤其在科學、工程及醫學等領域強勢，另在藝術和人文等傳統領域亦具優勢，加上香港與內地聯繫，而中國又是經濟強國，認為本港是發展高等教育的好地方。

上 / 下一篇新聞