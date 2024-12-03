星大學校長：非與港搶人才而是共享

信兩地合作可齊受惠

新加坡管理大學早前宣布，中大常務副校長陳金樑明年加盟，將擔任教務長（provost）。江莉莉表示，陳過往有新加坡教學經驗，並將重返星洲，「不會視作搶人才（taking talent），而是共享人才」，又舉例現任城大校長梅彥昌亦來自新加坡，她以正面態度看待兩地人才流動。對於新加坡被視為香港的競爭對手，江說兩地都是「亞洲四小龍」，難免有類似發展步伐，意味本質上有類似競爭。她形容香港是通往亞洲東北的門戶，新加坡就是通往東南亞的門戶，若兩地合作，相信雙方都可受惠。

談到幾年前香港發生社會運動及《港區國安法》生效，被問有否影響學術自由，她說無論處於什麼背景，作結論前須以實證為本。美國哈佛教育研究所副教授Peter Q. Blair則表示，大學是培養思想的重地，人們追求學術思想對社會極具價值，雖然不太了解本港政治現况，但有感人們非常渴望確保香港成為領先世界的知識之地，為世界各地研究人員帶領研究方向。

格拉斯哥大學校長：全球招收國際生趨難

蘇格蘭格拉斯哥大學校長Anton Muscatelli昨向本報說，全球院校都愈來愈難招收國際學生，留意到很多鄉村學生偏好選離家較近的學校，但認為香港仍有潛力吸引其他國家的學生。他認為與不同大學建立伙伴關係重要，舉例可與其他院校合辦雙學位課程。

Muscatelli又說，香港的大學尤其在科學、工程及醫學等領域強勢，另在藝術和人文等傳統領域亦具優勢，加上香港與內地聯繫，而中國又是經濟強國，認為本港是發展高等教育的好地方。