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教育

鄭雁雄籲大學堅持國際化建合作網 大學校長論壇致辭 稱中央撐護學術自主自由

【明報專訊】香港對外交流友好協會主辦的「大學校長高峰論壇2024」昨起一連兩日在灣仔會展舉行，本港多間大學校長及學者出席。中聯辦主任鄭雁雄昨致辭稱，香港的大學應堅持國際化的重要方向，構建國際高等教育合作網絡。他提到香港回歸後，特區政府在中央支持下「堅守大學安全穩定的底線」，堅定不移維護學術自主和學術自由。

鄭雁雄昨分享對大學教育「三點認識」，包括「堅持立德樹人的根本宗旨」、「堅持大學國際化的重要方向」，以及「堅持造福社會的崇高使命」。他說中央支持香港的大學國際化，構建互聯互通的國際高等教育合作網絡；而香港回歸以來，政府在中央支持下「堅守大學安全穩定的底線」。他又點名城大、港大、科大和理大均位列全球最國際化的大學前10名。他說香港正發展成國際專上教育樞紐，期望論壇讓香港高校與世界高等教育界彼此理解、尊重和信任。

李家超：推動灣區發展成國際創科樞紐

行政長官李家超致辭稱，香港作為大灣區城市之一，未來將提升學術及研究發展、知識轉移以至工業和商業化等，推動大灣區發展成為國際創新和科技樞紐。他重申在北部都會區劃出80公頃土地設大學城，鼓勵大專院校發掘更多創新項目，與內地及海外有名院校合作研究及交流。

美大學校長籲勿視知識產權「賺錢武器」

首場論壇以「知識全球化對人類的重要性」為題，由科大校長葉玉如主持，她問同場學者「大學如何發揮研究能力以有效應對全球最迫切的挑戰」，其中美國加州大學聖迭戈分校校長Pradeep K. Khosla說，美國絕大多數大學校長都認為知識產權可「賺錢（make money）」，但他有感愈積極這樣做，愈難使研發成果影響社會，建議大學校長專注於支持學者，勿將知識產權視為「賺錢武器」。

英國曼徹斯特大學前校長Nancy Rothwell女爵士笑說「由大學校長告知員工該做什麼並不太有效」，稱不少人會受誘因影響，舉例推動氣候變化或全球疫症等跨院校倡議時，提供小量津貼或出差旅費，可動員不少教職員和學生參與。

梁美芬：年輕人或過度依賴AI失獨立思考

論壇昨共設4場討論，涵蓋數據科學、人工智能（AI）、藝術科技與青少年心理等。香港對外交流友好協會主席、立法會議員梁美芬致辭提到，年輕一代的確有可能因過度依賴AI而失去獨立思考、同情心等能力，盼全球大學攜手推進AI科技及道德倫理發展。

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