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教育
2024年12月3日星期二
星笈中文 第147期
鄭雁雄籲大學堅持國際化建合作網 大學校長論壇致辭 稱中央撐護學術自主自由
星大學校長：非與港搶人才而是共享
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有種讀書法：在自由中養成的5**
有種讀書法：「有意識就會行動」
楊思琪2024DSE題三 5**文章：堅守本心 清明無愧
文本細讀：我也已不是耽於狂熱夢想的少年——多麗絲‧萊辛〈草原日出〉
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【明報專訊】聽過一個說法，人的一生有三次成長，第一次是在發現自己不是世界中心的時候。
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