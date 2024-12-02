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教育
2024年12月2日星期一
常識學堂 第320期
半年研發「燒脂乳酪」 中大生國際賽摘銀
小學生學用電批 月餅盒砌熊貓紙藝
SEN學生擺檔 賣手作顯所長
公民點對點：尼日利亞《花樣男子》 韓語演出掀熱話
公民點對點：文創不止經濟潛力
圖表開箱：港人缺鐵率5.7%
解讀關鍵詞：親子關係 Parent-child relationship
職業解碼：令世界變好一點——導演陳詠燊
公民挑戰題
焦點新聞
趣學STEAM：機械人播種固碳
趣學STEAM：參考肯亞農夫 守護種子成長
新聞解碼：體育園開幕前多場壓測
齊來動動手：間尺炮台
齊來動動手：間尺炮台
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【明報專訊】一把間尺和一支熒光筆便能建成一個小炮台，彈飛擦膠。熒光筆的位置會影響擦膠彈起的高度。
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半年研發「燒脂乳酪」 中大生國際賽摘銀
小學生學用電批 月餅盒砌熊貓紙藝
SEN學生擺檔 賣手作顯所長
公民點對點：尼日利亞《花樣男子》 韓語演出掀熱話
公民點對點：文創不止經濟潛力
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