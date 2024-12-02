小學生學用電批 月餅盒砌熊貓紙藝

韋理夫人學校與另外11間學校逾200名學生於本學年參與「再生創藝」月餅盒升級再造展覽，將逾千個由美心集團收集的月餅盒改造為多隻大熊貓紙藝作品，上月在海洋公園展出。

帶領學生製作的紙藝藝術家黃文翰表示，過程中會教學生用電批，將月餅盒零件組裝，學生「個個都做到」，他亦會講解環保概念。

試行科學科 校長：成人應放手讓學生試

程志祥表示，在傳統課堂毋須使用不同工具學習，惟科學科講求「工程思維」，學生需自行「建構一件事」、動手做不同實驗等，要學懂用鎅刀、電批、螺絲批等工具，認為成人要放手讓學生嘗試。

新科推行如箭在弦，教師將面對新課程框架、新教材等。程志祥以過往經驗稱，教師團隊可從體驗活動掌握教學方向，「老師不是什麼都懂，校長不是什麼都懂」，他曾在推展科技教育時聽聞教師感恐懼並質疑「點教啊」，但後來透過教師專業培訓，為教師團隊特設活動日，藉此體驗如何在遊戲吸收知識，「教師就明白，這件事帶來什麼信息、（學生）可學到什麼技能」。