半年研發「燒脂乳酪」 中大生國際賽摘銀

中大生物醫學學院團隊「IOSA」憑減肥乳酪在賽事奪銀。他們透過改造，把兩種纖維母細胞生長因子「FGF19」及「FGF21」的基因，加入在乳酪中常見的乳酸桿菌；人們進食乳酪後，到達腸道的乾酪乳桿菌會釋出該兩種生長因子，調節膽汁酸代謝、改善糖耐量等，以減低食慾及燃燒更多脂肪，為肥胖者提供嶄新減重方法。

參賽生屢敗屢試 「從錯誤學改良」

生物醫學院榮休教授關耀華稱，團隊未來打算透過動物實驗模型做測試，盼最終成品呈粉狀，以便常溫保存。談及研發困難，他認為公眾教育最難，稱每次外出介紹學生的研發時，總有人問及基因改造食品是否安全，強調基因改造已普遍存在於食品鏈。

回顧參賽經歷，「IOSA」成員、生物醫學系三年級生陳映言憶述，團隊有段時間由朝做到晚，凌晨亦在實驗室度過，「一直試，一直失敗」，但稱關鍵是從錯誤中學習改良。她又認為科學家並非單純看着細胞、做實驗，對外介紹成品的效用同樣重要。

抗藥性檢測套裝奪金 另隊：盼助低收入國

中大兩支隊伍早前赴法國巴黎出戰iGEM，在世界各地近200隊本科生隊伍脫穎而出，另一隊由生命科學學院及工程學院團隊組成，奪得金獎。團隊研發出快速、低成本且易用的細菌抗藥性檢測套裝「ResiSense」，盼未來可於低收入國家廣泛應用，協助當地醫生處方合適抗生素，亦期望可與無國界醫生等組織合作。

團隊成員梁頌其稱，該檢測套裝成本約2美元，從取樣至顯示結果只需1.5小時，過程毋須專業化驗師及儀器，倘試劑從透明變成藍色，代表樣本帶抗藥性基因。梁說，參賽期間見識到其他國家隊伍的研發，為他帶來啟發，又稱對比跟隨教授一對一做研究，今次比賽需與不同學系的同學協作，讓他看見他人長處。