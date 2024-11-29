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教育
2024年11月29日星期五
中華小學堂 第043期
理大：師生多全開放難荷 城大：校園管制未損排名
中學引入C919模擬器 滋養學生航空夢
生活關鍵詞：戲劇人生
生活關鍵詞：以人生為本 戲劇豈止劇場內
書之異世界：如果一位菲律賓詩人，問你家中有沒有外籍家傭……
有價講：不得中行而狂狷乎
人形圖鑑：我住的3062號室
作家作法：回文：文中載樂 樂載中文
見聞識玩：金印揭身分
答案
奇趣中華：囚困五行山
穿越古今山：「門」的故事
講故事：第二次龜兔賽跑
穿越古今山：「門」的故事
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【明報專訊】俗語「過門都是客」的意思是前來家中的都是客人，主人家理應款待；又有「過家門而不入」一說，有經過家門前也不回家的意思。「門」的背後是家，甚至是家族，因此不論古今，「門」對人都很重要！
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理大：師生多全開放難荷 城大：校園管制未損排名
中學引入C919模擬器 滋養學生航空夢
生活關鍵詞：戲劇人生
生活關鍵詞：以人生為本 戲劇豈止劇場內
書之異世界：如果一位菲律賓詩人，問你家中有沒有外籍家傭……
有價講：不得中行而狂狷乎
人形圖鑑：我住的3062號室
作家作法：回文：文中載樂 樂載中文
見聞識玩：金印揭身分
答案
奇趣中華：囚困五行山
穿越古今山：「門」的故事
講故事：第二次龜兔賽跑
理大：師生多全開放難荷 城大：校園管制未損排名
中學引入C919模擬器 滋養學生航空夢
生活關鍵詞：戲劇人生
生活關鍵詞：以人生為本 戲劇豈止劇場內
書之異世界：如果一位菲律賓詩人，問你家中有沒有外籍家傭……
有價講：不得中行而狂狷乎
人形圖鑑：我住的3062號室
作家作法：回文：文中載樂 樂載中文
見聞識玩：金印揭身分
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奇趣中華：囚困五行山
講故事：第二次龜兔賽跑
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