中學引入C919模擬器 滋養學生航空夢

聖士提反堂中學校長麥偉麟說，校方今學年斥資約170萬元引入C919模擬器，現以跨學科形式推行「飛行模擬器航空訓練課程」，學生現可體驗操控兩款客機，課程更全面，亦有助生涯規劃，「引入後，其實很多同學都會思考，這會不會是未來夢想，是發展方向？」他說，航空業有多個崗位，涵蓋機師、飛機工程師、地勤和航空服務員等，盼引發學生對航空業的興趣，又透露擬安排學生在教官陪同下坐上小型飛機。

校方昨舉行開幕禮，該校舊生港大暫任副校長（健康）兼醫學院長劉澤星以醫學為喻，認為人生的成長就像幹細胞，中學生是「初級幹細胞」，「需吸收不同的經驗去決定自己的未來」，認為學生從模擬飛行可提升自我及追尋理想。

該校中五生黃曉安說，自小坐飛機旅遊都會思考「到底飛機如何操控」，更在家中電腦安裝飛機模擬軟件，「以前覺得飛機相關工作很遙遠，（學校安排）有專業機師教導，慢慢確定方向，想做機師」，冀入讀理大航空課程。

融入國情教育 體驗國產系統

另一中四生梁佰康曾在操控模擬器時「炒機」，認為學校助他明白「做機師沒想像中難」，「只要我努力多少少讀書，就可實現日後想做的事」。

麥偉麟稱，該校是全港首間中學引入1：1的C919模擬器，亦希望讓學生體驗國家設計的系統，融合國情教育。