明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

中學引入C919模擬器 滋養學生航空夢

【明報專訊】近年不少中學添置飛機模擬駕駛艙，讓學生體驗做機師。有津貼中學繼早前引入波音737客機飛行模擬器，今學年新增國產C919民航客機的1：1模擬器，有學生體驗模擬飛行後立志入讀大學航空課程，向成為機師的夢想前進。

聖士提反堂中學校長麥偉麟說，校方今學年斥資約170萬元引入C919模擬器，現以跨學科形式推行「飛行模擬器航空訓練課程」，學生現可體驗操控兩款客機，課程更全面，亦有助生涯規劃，「引入後，其實很多同學都會思考，這會不會是未來夢想，是發展方向？」他說，航空業有多個崗位，涵蓋機師、飛機工程師、地勤和航空服務員等，盼引發學生對航空業的興趣，又透露擬安排學生在教官陪同下坐上小型飛機。

校方昨舉行開幕禮，該校舊生港大暫任副校長（健康）兼醫學院長劉澤星以醫學為喻，認為人生的成長就像幹細胞，中學生是「初級幹細胞」，「需吸收不同的經驗去決定自己的未來」，認為學生從模擬飛行可提升自我及追尋理想。

該校中五生黃曉安說，自小坐飛機旅遊都會思考「到底飛機如何操控」，更在家中電腦安裝飛機模擬軟件，「以前覺得飛機相關工作很遙遠，（學校安排）有專業機師教導，慢慢確定方向，想做機師」，冀入讀理大航空課程。

融入國情教育 體驗國產系統

另一中四生梁佰康曾在操控模擬器時「炒機」，認為學校助他明白「做機師沒想像中難」，「只要我努力多少少讀書，就可實現日後想做的事」。

麥偉麟稱，該校是全港首間中學引入1：1的C919模擬器，亦希望讓學生體驗國家設計的系統，融合國情教育。

相關字詞﹕飛機模擬器 聖士提反堂中學

上 / 下一篇新聞