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教育

理大：師生多全開放難荷 城大：校園管制未損排名

【明報專訊】多名大學代表與立法會議員梁美芬昨介紹下周舉行的「大學校長高峰論壇」，藉以推廣香港教育。談到審計報告日前指出理大尚未開放校園，被問會否影響自由學術交流甚至阻礙香港發展為國際專上教育樞紐，理大副校長 （學生及環球事務）楊立偉重申，校園設施難以負荷讓更多公眾使用。

前日（27日）公布的審計報告指出，理大「2019年黑暴動亂後」至今未全面向公眾開放校園，建議校方適時調整保安措施。楊立偉昨重申，理大師生人數逾4萬，午飯時間飯堂人頭湧湧，如有更多公眾人士使用校園設施，難以負荷。

同樣未全面重開校園的城大，校長梅彥昌昨稱，大學排名顯示城大是全球最國際化的大學，故「看來校園管制措施不影響大學排名」，暫未開放校園是盼保護師生自由地做事（can do things freely），並保護校園環境。他強調，會保證城大與社區有聯繫，當中包括向附近居民提供通行證，以便取道城大往返又一城等。

下周大學校長論壇 推「留學香港」

此外，由香港對外交流友好協會主辦的「知識全球化」大學校長高峰論壇下周一（2日）起一連兩日在灣仔會展舉行，全球50多間大學校長或領袖出席。協會主席兼立法會議員梁美芬說，活動配合推動香港成為「國際高端人才集聚高地」的方向，並可展示「留學香港」品牌等。

論壇設大學代表與學生交流的環節，身兼大學校長會召集人的梅彥昌認為，現今年輕人不再靠別人指示來學習，主張從啟發中學習，深信只要學生受啟發，便懂得自發學習，論壇是啟發學生的機會。

本港9名大學校長將分別主持討論環節，舉例港大校長張翔主持「數據科學和新國際秩序」主題討論、梅彥昌主持「大學管治及創新」、中大校長段崇智主持「數據科學和新國際秩序」（見表）。

至於近期多間院校揪出假學歷個案，梁美芬稱論壇可讓院校代表討論如何應對問題。

相關字詞﹕大學校園 理大衝突 審計報告 梁美芬 大學校長高峰論壇

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