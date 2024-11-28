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教育
2024年11月28日星期四
公民學堂 第081期
審計署促理大遵契開放公眾範圍 校方：沒責任全校開放 有講師促撤管制增便利 學生憂客湧盼保留
撐建新醫學院 劉澤星：須確保各學院支援不變
無港身分證DSE生 按年增87% 4年新高
放眼中國：「城市騎行」熱潮生亂
速讀公民：中國斯里蘭卡一帶一路合作
速讀公民：渤海油田產能新高
你識唔識：彩虹邨重建
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基本法問答
基本法問題答案：
EMO收件匣：曖昧不明
透視救援：救援四驅車克服崎嶇路
放眼經濟：桌球世界冠軍奧蘇利雲 經優才做香港居民
世界之趣：小小浮游生物影響大
世界之趣：浮游生物包括動物與植物
新聞有常識：兒童禁用社媒？
認識地球：夜空中 明亮的流星
選擇題答案：
【明報專訊】1. C
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