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教育

撐建新醫學院 劉澤星：須確保各學院支援不變

【明報專訊】政府支持本地大學籌建第三間醫學院，據悉「籌備新醫學院工作組」今召開第二次會議。港大暫任副校長（健康）、港大醫學院院長劉澤星昨表示，本港醫療人手短缺，需培養更多醫生，會盡量支持政府透過不同方案增加醫生數量，並表示不擔心競爭，指「競爭可以提升我哋水平」，但強調開辦新醫學院後，應確保對3間醫學院的支援維持不變。

港大醫學院昨在記者會交代近期科研動向，劉澤星多次重申不擔心第三間醫學院會造成競爭，又說港大醫學院會繼續重視醫科生培養，目標是培養兼備醫治病人和研究能力的畢業生。

港大和中大醫學院早前表示擬開辦醫科第二學位，讓已持學士學位者報讀；當中港大醫學院今年7月曾稱，第二學位課程最快今年9月接受申請，明年入學。昨被問到課程明年能否成功開辦，劉澤星稱需與教資會詳細研究，再決定具體計劃。

第二學位醫科水準

梁嘉傑：港培訓一定高

政府籌備新醫學院工作組專家顧問、香港醫學專科學院主席梁嘉傑昨出席一個活動時，被問到招收第二學位的醫科生會否影響醫生質素，以及專科培訓資源是否足夠，梁嘉傑表示，不論本港有多少間醫學院，培訓的醫生一定是高水準，又稱教學資源永遠不足夠，最重要是用得其所。

另外，近日公院管理系統檢討報告建議，加強醫學院安全文化培訓。被問局方是否已與醫學院商討，以及有何改善方向，劉澤星說訓練醫生不止靠6年的醫學課程，會與醫專、醫管局及醫衛局密切合作，亦會與醫管局商討，讓學生在醫院或門診的臨牀培訓有「最切身的訓練」。

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