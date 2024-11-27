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教育

轉介表月內兩更新 免交代自殺念頭詳情

【明報專訊】中學「三層應急機制」延長至明年底，教育局本月1日致函中學校長，公布更新措施，惟不足一個月，上周五（22日）再度更新細節（見表）。最新表格不再要求校長填寫學生自殺念頭的「詳細內容」，改為交代「相關內容」。另外，當局亦在「自殺風險評估及處理參考指引」增加內容，稱「處理方案應根據學生的狀况和需要而釐定，安排相關服務時，不一定要包含相應自殺風險程度下的所有特徵」。

過往有中學校長不滿轉介前須填寫冗長表格，批評局方加重行政和文書工作。中學校長會主席連鎮邦認為，更新表格可簡化轉介程序，做法合理，「有時未必很清楚個案實際狀態，要校長填得仔細，會有點困難」。

校長：第二層須家長簽同意書「離地」

有不具名中學校長則表示，修改表格意義不大，「文書工作不重要，我們很願意去配合」，關鍵是學生能否盡早獲支援服務，認為愈仔細描述學生情况，獲醫護人員受理轉介的機會才愈大。

該中學校長又說，現時第二層機制下，安排校外社工會見學生需取得其家長或監護人同意，她引述學校輔導主任稱做法「離地」，因個別學生壓力正源於父母，認為向家長索取簽名同意，如同詢問「爸爸媽媽你是否同意，你現在給子女很大壓力，現在他尋死了」。她說個別家長基於家事不外揚等傳統觀念，以及輕視學童情緒問題，或顧忌子女被標籤為精神病患者，因而抗拒簽同意書。

談到有校長被指「濫用」機制，胡亂轉介學生，進一步削弱人手緊絀的精神科服務，影響其他使用者，連鎮邦稱「我聽不到、看不到任何校長很濫用、很隨意用第三層」，強調風險較高的學生「很難叫他等（輪候精神科），亦很難等到」。他重申歡迎政府延長機制，惟認為難以「永續」，建議公私營醫療系統合作，舉例近日香港防癆心臟及胸病協會資助逾百萬元，助有需要學生免費接受精神科諮詢會診10次、高達5000元藥物津貼等。

相關字詞﹕學童自殺 三層應急機制

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