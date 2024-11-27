應急第三層收330個案 少於3%緊急 有校7生轉介精神科 6排期至2026

半緊急佔四成 其餘穩定

醫管局回覆本報稱，截至上月累計接獲330宗由校長轉介的第三層個案，當中「緊急」個案佔少於3%，「半緊急」佔約四成，其餘為「穩定」或已接受醫管局精神科服務跟進的個案。教育局表示，截至上月接獲131宗第二層「校外支援」的學校求助個案。

昨日簡介會有340名中學代表出席。根據簡介會簡報，當局臚列曾受支援的案例，有中五生在學業壓力下自殘，並有自殺想法和曾作計劃，起初拒絕接受服務，但在勸說下了解情况嚴重；該學生被發現有嚴重抑鬱和焦慮特徵，最終獲轉介往第三層機制及網上青年支援隊，以處理其自我價值及自我憎恨問題。

有不具名中學校長說，上學年經第三層轉介4宗個案，本學年則有3宗，7人讀中一至中六，其中一人原本正輪候精神科至2026年，經轉介後縮至兩周內見精神科醫生；其餘個案仍需排期至2026年。

校長：有學生輪候期間退學或找私醫

該校長強調轉介前，所有個案經社工專業評估，均是涉自殺想法和有計劃自殺的高危學生。該校長憶述，有學生去年12月想自殺，校方當時基於保障學生人身安全，召救護車將其送往急症室，惟出院後仍要排期兩年才可見精神科醫生，在輪候期間，學生今年4月已退學。

該校長續說，新冠疫情後學生成長挑戰更嚴峻，以該校為例，學術成績優秀，學生對學業、家人期望落差，以及人際關係等尤其有壓力；學校需兼顧教學、學童精神健康及國安教育等，已不勝負荷，因此面對局方建議加強正向家長教育，只能盡力配合，包括聯絡家長解說子女在學情况。

另有與會的特殊學校社工說，昨問答環節中，有人關注學生長期缺課，惟學生和其家長均拒絕接受支援，引述局方建議學校持續勸說，安排班主任或社工接觸學生。