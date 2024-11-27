應急第三層收330個案 少於3%緊急 有校7生轉介精神科 6排期至2026

【明報專訊】為應對學童自殺問題，政府去年底推出中學「三層應急機制」，已運作近一年，累計接獲330宗由校長轉介有自殺風險的學生個案接受屬第三層的醫管局精神科治療，醫管局昨日表示當中少於3%屬緊急個案。教育局昨與醫衛局及社署舉行簡介會，向學界講解本月起更新機制。有出席的中學校長向本報說，曾轉介7名學生接受第三層服務，其中一人獲安排兩周內見精神科醫生，其餘則排期至2026年，有人未等及治療已退學，有人因要輪候太久，另覓私家醫生。該校長又稱校內學術成績佳，學生普遍因怕與家人期望有落差，造成不少壓力。
半緊急佔四成 其餘穩定
醫管局回覆本報稱，截至上月累計接獲330宗由校長轉介的第三層個案，當中「緊急」個案佔少於3%，「半緊急」佔約四成，其餘為「穩定」或已接受醫管局精神科服務跟進的個案。教育局表示，截至上月接獲131宗第二層「校外支援」的學校求助個案。
昨日簡介會有340名中學代表出席。根據簡介會簡報，當局臚列曾受支援的案例，有中五生在學業壓力下自殘，並有自殺想法和曾作計劃，起初拒絕接受服務，但在勸說下了解情况嚴重；該學生被發現有嚴重抑鬱和焦慮特徵，最終獲轉介往第三層機制及網上青年支援隊，以處理其自我價值及自我憎恨問題。
有不具名中學校長說，上學年經第三層轉介4宗個案，本學年則有3宗，7人讀中一至中六，其中一人原本正輪候精神科至2026年，經轉介後縮至兩周內見精神科醫生；其餘個案仍需排期至2026年。
校長：有學生輪候期間退學或找私醫
該校長強調轉介前，所有個案經社工專業評估，均是涉自殺想法和有計劃自殺的高危學生。該校長憶述，有學生去年12月想自殺，校方當時基於保障學生人身安全，召救護車將其送往急症室，惟出院後仍要排期兩年才可見精神科醫生，在輪候期間，學生今年4月已退學。
該校長續說，新冠疫情後學生成長挑戰更嚴峻，以該校為例，學術成績優秀，學生對學業、家人期望落差，以及人際關係等尤其有壓力；學校需兼顧教學、學童精神健康及國安教育等，已不勝負荷，因此面對局方建議加強正向家長教育，只能盡力配合，包括聯絡家長解說子女在學情况。
另有與會的特殊學校社工說，昨問答環節中，有人關注學生長期缺課，惟學生和其家長均拒絕接受支援，引述局方建議學校持續勸說，安排班主任或社工接觸學生。