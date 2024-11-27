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2024年11月27日星期三
語文同樂 第738期
應急第三層收330個案 少於3%緊急 有校7生轉介精神科 6排期至2026
轉介表月內兩更新 免交代自殺念頭詳情
時事中文：電競締傳奇
時事中文：專心致志 成就歷史
視聽之娛：鄉村佛堂有隻貓
飽肚愛情學：節日約會人無我有——應節食玩散策
乜乜物物：靜默看人類的石頭
文言卜卜齋：去這裏、去那裏，古人怎麼說？
Talk of the town：Green burial
Talk of the town：Green Burial in Hong Kong
Answers：Talk of the town
Comic：Knowledge about flying high
Horizon：Garments of identity
Answers：Horizon
時事中文：電競締傳奇
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【明報專訊】電競界矚目盛事《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LoL）2024世界大賽月初閉幕，韓國電競隊伍T1奪得冠軍，選手Faker更成為史上首位「五冠王」。
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