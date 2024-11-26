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教育

髮型師父親薰陶 女生膺青少年技能賽冠軍

【明報專訊】非凡學術表現為學生帶來滿足感，但亦有學生憑一雙巧手，靠手藝體驗成功滋味。來自港九街坊婦女會孫方中書院的中五生潘迦霖今年參加「2024全港少年技能競賽」，膺高中組冠軍。她自小受經營髮型屋的爸爸薰陶，近年更向他學師，漸漸對設計髮型有濃厚興趣，冀繼續進修美髮、拓展事業。

職業訓練局（VTC）、建造業議會和製衣業訓練局今年合辦「2024全港少年技能競賽」。美髮項目高中組冠軍中五生潘迦霖因家人經營髮型屋，自小受薰陶，愛研究髮型與美感。她3年前開始向爸爸「拜師」，發現同一支捲髮棒，加熱時長和熱度不同也可帶來不同效果，又發覺韓風或歐美風髮型予人截然不同形象，對髮型設計愈來愈感興趣。

迦霖在賽事中須為新娘設計一款波紋曲髮，惟她平日少接觸此類造型，在比賽時一度感徬徨，大會安排導師教授他們鬢辮、立體造型的技巧，她亦因此定立「挑戰自己」的目標，其父母亦常常陪她練習至夜深。迦霖說，為興趣而努力令她享受過程和獲得成功感，冀繼續進修。

西點製作初中冠軍：成功感不言而喻

僅今屆賽事吸引近200名來自55間中學的學生參與共7個項目競技，包括時裝科技、美髮、機電一體化、西點製作、櫥窗設計、櫥窗設計。

來自樂道中學的司徒樂怡獲「西點製作」項目初中組冠軍，她平日喜歡自製西式糕點，形容「每次製成甜點後成功感不言而喻」。

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