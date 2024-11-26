北區兩校遲1年重置 最快2028學年營運

教育局2022年初接受兩間小學申請在「古洞北新發展區第29區」及「粉嶺北新發展區第17區」重置校舍，各建一間設30個課室的小學，當時預計最早2027年建成。局方去年初已公布，分別分配予香海正覺蓮社佛教陳式宏學校和及寶血會培靈學校。

明年首季工程計劃交立會申請撥款

根據教育局上月28日向北區區議會「發展規劃及房屋委員會」提交的最新資料，兩校舍將較原定遲約一年建成。局方稱計劃按既定機制，明年第一季向立法會提交擬議工程計劃的撥款申請，並於財委會批准撥款後展開工程；預料兩間小學校舍建造工程需時約3年至3年半，最快可在2028/29學年開始營運，以配合新發展區居民的長遠學位需求。

局方表示，古洞北將興建的校舍佔地約6500平方米，樓高5層及設一層「半沉式地庫」；粉嶺北新校舍佔地約6400平方米，同樣樓高5層。兩校各設30間課室、4間小組教學室、6間特別室、1個圖書館、1間輔導活動室、1個學生活動中心等設施；並有多項綠化措施，包括在天台、各樓層平台及地面增建花圃栽種植物等。

教局指現時兩校設施「遠遜最新標準」

局方稱，位於上水彩園邨的陳式宏學校有42年歷史，現開辦23班，校內缺乏多用途場地、學生輔導主任室、訓導主任室、輔導活動室和專設的音樂室等；位於粉嶺安樂村的培靈學校有65年歷史，現設18班，缺乏學生活動中心、專設的視覺藝術室、常識室和多用途教學室等設施。局方形容兩校設施「遠遜於現時最新的建校標準」。

學生人口正在減少，教育局稱為免開設新學校對現有學校構成收生壓力，因此局方已表明新增學校用地會優先重置現有學校。

另外，陳式宏學校及寶血會培靈學校完成遷校後校網不變，分別位於第80網（上水）及第81網（粉嶺），原有校舍將交還政府。