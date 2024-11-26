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教育
2024年11月26日星期二
星笈中文 第146期
北區兩校遲1年重置 最快2028學年營運
髮型師父親薰陶 女生膺青少年技能賽冠軍
高等教育展周六舉行 內地139院校參展
小童群益會電繪賽 關注校園欺凌宣揚尊重
名家並讀：未到最後 不知開頭——推理作家逆轉故事之法
故事接龍 細節盡用——瀟湘神〈鱷魚之夢〉、陳浩基〈亥豕魯魚〉
中文解剖師．味覺回憶（下）：細緻鋪排立意 文章過渡自然
課外文言：預知未來的能力
課外文言．延伸思考：人間悲喜 超越命數
課外文言．題目：參考答案
名家並讀：未到最後 不知開頭——推理作家逆轉故事之法
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【明報專訊】故事接龍遊戲歷久不衰，讓人天馬行空地延續情節，又能設下難題，讓下位玩家費煞思量。
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