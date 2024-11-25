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教育
2024年11月25日星期一
常識學堂 第319期
教局「守門人」講義 籲從周記識別自殺風險
八成半青年稱港經濟需變 八成未考慮轉型
城大伙特殊校備戰渣馬
公民點對點：港大兩新學院 涵蓋人工智能
公民點對點：AI時代新衝擊
拆題教室：社媒預設默許 蒐用戶資料
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法治教育：法律改革委員會提法律改革建議
公民挑戰題
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趣學STEAM：照顧大熊貓有學問
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偵探M.A.D. 網上購物要小心
偵探M.A.D. 網上購物要小心
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【明報專訊】網購有好壞 事前先了解
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