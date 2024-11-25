八成半青年稱港經濟需變 八成未考慮轉型

青協於9至10月期間做研究，分別實地訪問了600名18至34歲香港青年。結果顯示，僅39.7%認為香港整體經濟發展前景理想，75.8%認為本港的「傳統優勢產業發展停滯不前」。

主因「不知轉型方向」

面對以上情况，84.5%受訪者認為香港經濟需變革，惟80.3%未考慮過轉型，當中「不知道轉型方向」為最主要原因，達29.9%；其次為「對其他行業無興趣」及「欠缺相關行業的技能和知識」，分別為25.7%及21.8%。研究中，有任職財務公司顧問的青年稱曾尋求轉型，但因無具體方向及實踐計劃，加上現時各企業分配資源較保守謹慎，「寧願聘請一個有良好裝備的人，也不請一個只有熱誠的年輕人」，故較難轉型。

青協籲配合「八大中心」

對於青年有何轉型方向，青年創研庫經濟就業組成員廖智樑引述《2023年人力推算報告》數據，稱「八大中心」產業至2028年仍嚴重缺乏人手，例如「國際創新科技中心」及「國際航空樞紐」未來4年仍缺逾2萬人，建議青年可在相關產業作更多生涯規劃，並投放資源發展以應付轉型趨勢。

青協亦向政府提出4項圍繞培育人才的建議，包括推動企業與應用科學大學合作，提供未來產業所需技術培訓課程、鼓勵企業向員工提供有薪學習假期、鼓勵本地大專院校開辦更多「一帶一路」課程，讓青年在東南亞等新興地區工作，以培育了解當地市場人才，以及納入更多持續進修基金課程，提高青年進修動機。