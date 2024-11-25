教局「守門人」講義 籲從周記識別自殺風險

稱大多自殺前曾明示暗示

根據中小學2024/25年度教師「守門人」全港研討會的講義，教育局形容學生壓力如水，脆弱程度如水桶大小，每人的「水桶」大小及容量不一，亦會由於基因、經歷、所擁資源、思想模式等方面有所不同，導致學生變脆弱的成因包括家長不切實際的期望、成績不似預期、與同學爭執、升中或高中的適應，認為要以免「水」溢出「水桶」，即壓力過大，則應雙管齊下，除減少引起自殺傾向的風險因素外，也要增加保護因素。

在風險因素，教育局稱涵蓋個人、關係以至社會層面，例如媒體不恰當報道、社會對求助行為的負面標籤、受精神疾病影響、意外懷孕、對性取向疑惑等。教育局亦引述一項2019至2022年的香港青少年（15-24歲）精神疾病調查，過度使用智能電話、家庭精神病歷、網絡欺凌、不定時吃早餐等情况均可能引發抑鬱，又稱過去12個月曾抑鬱發作的青少年出現自殺意念比率非常顯著，達19.4%；有自殺計劃及自殺企圖的比率則分別為5.0%與1.5%。

需除負面標籤 推廣求助文化

局方稱，教師能透過觀察學生出席或病假紀錄、周記或功課內的信息，同時製造機會與學生及其家長傾談，及早識別有自殺風險學生，亦需去除精神健康問題的負面標籤，推廣求助文化，以增加學生求助動機。

至於保護因素，教育局建議培養學生正向的應對策略和心理健康，協助學生建立良好人際關係。