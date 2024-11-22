見聞識玩．玩一玩：答案

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教育
2024年11月22日星期五
中華小學堂 第042期
研資局自資校資助 人文社科項目最多 唐偉章：研推翻政府「當然不行」 教師倡增代課津貼
學者研高韌性植物纖維 稱商品化需自費申專利
7校32副學位課納SSSDP 資助增個別學額減
名家學堂：情理之內 真相以外
名家學堂：兇案猜謎以外 推理故事 推你反思
書之異世界：在歷史留白處着墨——《不是人》裏游走虛實的角色
有價講：彼此尊重，超越金錢權位
諗諗佢：今日睇真啲——解剖你個「解剖外星人」
潮看文史：黑（haak1）白（baak6）
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穿越古今山：水井之鄉——杭州
大笑堂：紅白傳統
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【明報專訊】1. 最少800萬年
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