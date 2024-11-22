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教育

學者研高韌性植物纖維 稱商品化需自費申專利

【明報專訊】研資局自資院校界別的研究資助計劃涵蓋文、理及商科等範疇，有獲資助逾90萬元做為期3年研究的工程學科學者表示，研資局的「資助本質」以學術研究為主，主要用作聘研究員及添置儀器，認為倘日後將研究成果商品化，需自行額外花費數十萬元申請專利，以及做更多安全測試，正物色注重環保發展的公司，以洽談科研合作機會。

碳纖維在汽車、飛機、引擎及扇葉等廣泛應用，但由於難以重用及產生大量碳足印，早期有人研究以複合植物纖維代替；惟該複合纖維的結合強度較遜，且高溫時易燃，一般難以實際應用。理大專業進修學院科技、工程及健康學部副主任吳新培的研究，以微小氧化石墨烯顆粒及常壓電漿處理技術，發現可提升植物纖維的韌性及阻燃性能。

指經濟轉差 投資者趨保守

吳新培介紹稱，最新研發的植物纖維增強聚合物複合材料，可製成如球拍、單車架及頭盔常用物品，稱該物料具金屬的硬度卻輕巧，成本亦較傳統碳纖維便宜兩三成。他指過往透過研資局的資助金購買儀器，惟如需進一步為研發成果申請專利，料需自行花費數十萬元，他正接觸部分供應商及纖維物料公司，嘗試將研究商品化。他續說，現時經濟狀况轉差，認為近年不論本地或內地的投資者均轉趨保守，更重視項目是否賺錢，「以前可能一下（資助）百萬元，現在可能是50萬，讓你（分期）試」 。

相關字詞﹕吳新培 商品化 研資局

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