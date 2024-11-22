研資局自資校資助 人文社科項目最多 唐偉章：研推翻政府「當然不行」 教師倡增代課津貼

唐偉章表示，有意申請研資局資助計劃的學者，只要遞交建議書，局方均會審視考慮。至於國安法及基本法23條實施後的研究限制，他強調不能研究「如何推翻香港政府」。被問近年經濟不景，研資局會否削減總資助額，他說暫不受影響，因靠基金的投資回報方式運作，目前本金有約460億元。

研資局在自資學位界別設三大計劃，包括教員發展計劃、跨院校發展計劃、院校發展計劃協作研究撥款；另設研究基礎設施撥款，讓院校競逐申請，申請結果9月已公布。三大計劃中，研資局今年度資助47個人文學及社會科學，屬各學科之冠（見表）。教資會秘書長鄧特抗稱，8間資助大學擁有較多實驗室，某程度上人文科及社科屬自資院校強項。

研資局近日舉辦海報展覽，展示歷屆26個獲資助的研究項目，其中恒生大學中文系副教授郭詩詠（圖）探討香港「70後」作家與社會及文學團體的互動，做3年半研究，獲資助約48萬元。她形容資助額夠用，主要用作聘請研究助理，但認為若提高「代課教師津貼」，有助她減少教學時數，騰出更多時間研究。

郭詩詠說，高校界工作量過重情况普遍，又指自資院校的教學時數較八大多，以助理教授為例，一年需教授6科，用不少時間備課、授課和批改作業，需另安排時間做研究；又指寫論文需長時期專注以「進入狀態」，並非可利用零碎時間撰寫，變相要在學期之間的長假期或暑假進行。

學者描述70後作家共同意識獲資助

郭詩詠亦介紹其研究，指70後香港作家有20多年創作經驗，成長階段目睹回歸過渡期，以及反世貿、皇后碼頭拆卸及菜園村等社運。她與14名本地70後作家訪談，冀描述與她同代的作家經歷特殊歷史，勾勒世代間的共同意識等。

談到70後作家如廖偉棠，其詩集《末日練習》曾在香港書展被要求下架，被問日後會否因政治原因避免研究70後作者，郭詩詠說，國安法多少影響學術研究，但認為目前並不完全「這個又不做得，那個又不做得，未必去到這麼極端」，稱學者都在觀望。