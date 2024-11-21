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教育

八大1.7萬非本地學士生 較上學年增逾2000人

【明報專訊】8間資助大學本學年起取錄非本地生的限額放寬。教育局長蔡若蓮昨回覆議員周文港質詢時表示，據教資會了解，今學年修讀教資會資助學士學位課程的非本地生人數已增至逾1.7萬人，相當於本地學額的23%。根據教育局的數據，上學年8間資助大學取錄的非本地學士生主要來自內地、澳門及台灣，其中教大上學年有404名內地、台澳生，佔該校非本地生91.4%，比率冠絕八大；港大則有2664人，人數屬八大最多（見表）。

上學年八大共2.3萬非本地生

蔡若蓮昨說，局方正整理今學年非本地生的數據，至於上學年，八大約有2.3萬名非本地生，其中約1.48萬人修讀學士學位課程，涉及逾200個課程，佔上學年學士學額19.9%；又指非本地生來自100個國家及地區，其中約73%來自內地、澳門或台灣。

現時6間自資院校獲國家教育部批准，取錄內地、台澳生入讀自資學位課程，以香港珠海學院為例，取錄相關學生比率不能超過上一學年相關課程總學生人數的10%；惟教育局數據顯示，該校上學年有109名相關學生，佔比42.7%，遠超上限。教育局稱會聯絡校方，並要求解釋及嚴格遵守。

近日多間自資院校希望當局放寬取錄非本地生的限額，蔡若蓮說，會密切留意院校營辦自資課程紀錄、收生表現及使用現有限額的情况，適時與國家教育部溝通並探討可行的優化措施，以期長遠達至自資院校非本地生限額與資助大學看齊。 

議員關注留學生宿舍供應

蔡若蓮稱難一刀切設指標

經民聯陸瀚民認為，要推廣「留學香港」品牌，要提供充足學生宿舍配套，關注當局會否設績效指標，以鼓勵市場改裝酒店和其他商廈作宿舍。蔡若蓮回應指，期望先導計劃的私營合作加速學生宿舍供應，惟當局要實事求是，由於每間院校情况不一，亦要考慮市場消化，若一刀切設立指標，或會導致搶高價錢及資源錯配，阻礙計劃推進。

相關字詞﹕資助大學 非本地生

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