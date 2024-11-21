准司法覆核後獲批考DSE 內地教育中心感謝考評局

【明報專訊】一間內地教育中心本月獲高院批出司法覆核許可，擬推翻香港考評局拒絕該中心數十名學生以自修生身分報考明年中學文憑試（DSE）。該中心前晚（19日）發文稱，考評局現已批准中心其中52人的報考申請，料局方月底前可處理餘下10份申請，「衷心感謝考評局積極溝通及高效反饋」。教育界議員朱國強稱，近期現「考試移民」、假學歷等爭議，加上內地開設DSE課程，質素良莠不齊，認為當局須嚴格把關。
考評局：進入司法程序 不便評論
本報昨查詢考評局，司法覆核程序是否繼續、為何突然通過中心的數十宗報考申請，局方稱由於事件已進入司法程序，不便回應。
經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司本月7日入稟，申請司法覆核推翻考評局拒絕其學生報考DSE的決定，該中心指考評局做法不合理和不合法，錯誤理解考試規則，原本暫定12月聆訊。
該中心繼去年成功為27名學生報考2024年DSE後，今年9月再為62人報考明年DSE，但考評局要求提供省或市教育行政部門、關於國內普通高中學歷辦學許可的資料，或同等教育程度的辦學證明，又指考評局當時在初審階段，只通過該中心4人的報考申請。
中心認為辦學與課程不變，考評局卻額外要求提供高中辦學許可證明，做法不妥，11月7日在香港提出司法覆核申請，盼「積極為學生爭取合法權益」。
提出司法覆核約半個月後，中心前晚去信家長和學生，稱考評局的律師來函，通知中心62個報考DSE的學生中，除了首輪審核已完全通過的4人，另有48名學生已通過報考申請，餘下10人需補交資料，中心已提交，並預計考評局從速處理，有望本月底完成。
根據考評局的DSE自修生報考資格，要求包括滿19歲，或非修讀DSE課程者，在應考前一年已修畢或正修讀由考評局決定為等同中六的課程；考評局亦會按個別情况，接受特殊申請。
議員稱防假學歷須嚴格把關
教育界立法會議員朱國強昨表示，考評局設DSE自修生報考資格主要為確保考試公平性，以及保障學生利益；要求自修生提供學業紀錄證明，旨在確認申請人修讀的非DSE課程資歷，能否對應DSE。他續稱，由於內地近年有不少補習社、升學或教育機構自行開設DSE課程，質素良莠不齊，加上近期「考試移民」、假學歷等爭議，認為「嚴格把關確有需要」。