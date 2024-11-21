准司法覆核後獲批考DSE 內地教育中心感謝考評局

考評局：進入司法程序 不便評論

本報昨查詢考評局，司法覆核程序是否繼續、為何突然通過中心的數十宗報考申請，局方稱由於事件已進入司法程序，不便回應。

經營深圳國際課程中心的深圳蔚來教育有限公司本月7日入稟，申請司法覆核推翻考評局拒絕其學生報考DSE的決定，該中心指考評局做法不合理和不合法，錯誤理解考試規則，原本暫定12月聆訊。

該中心繼去年成功為27名學生報考2024年DSE後，今年9月再為62人報考明年DSE，但考評局要求提供省或市教育行政部門、關於國內普通高中學歷辦學許可的資料，或同等教育程度的辦學證明，又指考評局當時在初審階段，只通過該中心4人的報考申請。

中心認為辦學與課程不變，考評局卻額外要求提供高中辦學許可證明，做法不妥，11月7日在香港提出司法覆核申請，盼「積極為學生爭取合法權益」。

提出司法覆核約半個月後，中心前晚去信家長和學生，稱考評局的律師來函，通知中心62個報考DSE的學生中，除了首輪審核已完全通過的4人，另有48名學生已通過報考申請，餘下10人需補交資料，中心已提交，並預計考評局從速處理，有望本月底完成。

根據考評局的DSE自修生報考資格，要求包括滿19歲，或非修讀DSE課程者，在應考前一年已修畢或正修讀由考評局決定為等同中六的課程；考評局亦會按個別情况，接受特殊申請。

議員稱防假學歷須嚴格把關

教育界立法會議員朱國強昨表示，考評局設DSE自修生報考資格主要為確保考試公平性，以及保障學生利益；要求自修生提供學業紀錄證明，旨在確認申請人修讀的非DSE課程資歷，能否對應DSE。他續稱，由於內地近年有不少補習社、升學或教育機構自行開設DSE課程，質素良莠不齊，加上近期「考試移民」、假學歷等爭議，認為「嚴格把關確有需要」。