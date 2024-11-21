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教育
常識天下 第330期

世界之趣：阿根廷牛仔文化

【明報專訊】騎在馬上牧牛、替牧場工作的人稱為「牛仔」，位於南美洲的阿根廷，有一片大草原「彭巴草原」，孕育了阿根廷人的生活模式，當地人愛吃牛、愛燒烤、喜歡派對等，都與他們傳統的牛仔文化有關。

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