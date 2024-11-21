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教育
2024年11月21日星期四
公民學堂 第080期
准司法覆核後獲批考DSE 內地教育中心感謝考評局
八大1.7萬非本地學士生 較上學年增逾2000人
中大雲南「公房」 獲建築學會大獎
放眼中國：數學競賽狂熱
速讀公民：中國千帆星座
速讀公民：支援青年灣區就業
議題close-up：角落微光撐腦退化患者 關懷照顧者
中外人物：騰訊創辦人馬化騰
綠色生活：生理假及月經平權
綠色生活：參考答案
放眼經濟：轉數快擬與內地系統互聯
世界之趣：阿根廷牛仔文化
世界之趣：一切從彭巴草原說起……
新聞有常識：定位科技包羅萬象
誰是第一：最危險的樹
速讀公民：支援青年灣區就業
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【明報專訊】■新聞撮要
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准司法覆核後獲批考DSE 內地教育中心感謝考評局
八大1.7萬非本地學士生 較上學年增逾2000人
中大雲南「公房」 獲建築學會大獎
放眼中國：數學競賽狂熱
速讀公民：中國千帆星座
速讀公民：支援青年灣區就業
議題close-up：角落微光撐腦退化患者 關懷照顧者
中外人物：騰訊創辦人馬化騰
綠色生活：生理假及月經平權
綠色生活：參考答案
放眼經濟：轉數快擬與內地系統互聯
世界之趣：阿根廷牛仔文化
世界之趣：一切從彭巴草原說起……
新聞有常識：定位科技包羅萬象
誰是第一：最危險的樹
准司法覆核後獲批考DSE 內地教育中心感謝考評局
八大1.7萬非本地學士生 較上學年增逾2000人
中大雲南「公房」 獲建築學會大獎
放眼中國：數學競賽狂熱
速讀公民：中國千帆星座
議題close-up：角落微光撐腦退化患者 關懷照顧者
中外人物：騰訊創辦人馬化騰
綠色生活：生理假及月經平權
綠色生活：參考答案
放眼經濟：轉數快擬與內地系統互聯
世界之趣：阿根廷牛仔文化
世界之趣：一切從彭巴草原說起……
新聞有常識：定位科技包羅萬象
誰是第一：最危險的樹
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