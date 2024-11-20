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教育
2024年11月20日星期三
Smarties' Power English 第422期
理大講廳落堂塌假天花 片段上載小紅書 網民：香港也有豆腐渣？
推動無人機貨運 理大低空經濟碩士課程招生
內地主編《國安教育》贈中小學 教局：香港角度解讀
大人ing：如果可以被看見
曾傲棐：在街上被看見 尋找出道的真義
視聽之娛：我們與災難的距離——《焚城》
時事中文：飛向星空的星艦
乜乜物物：日常物件 極限想像——劉宇昆〈書的形狀〉
超譯中文：茶餐廳裏的文化交匯
Talk of the town：Kai Tak Sports Park
Talk of the town：World-class stadium
Answers：Talk of the town
Grammar：Idioms about time
Answers：Grammar
Horizon：Game 1
Answers：Horizon
Horizon：Game 1
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【明報專訊】■Game 1
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理大講廳落堂塌假天花 片段上載小紅書 網民：香港也有豆腐渣？
推動無人機貨運 理大低空經濟碩士課程招生
內地主編《國安教育》贈中小學 教局：香港角度解讀
大人ing：如果可以被看見
曾傲棐：在街上被看見 尋找出道的真義
視聽之娛：我們與災難的距離——《焚城》
時事中文：飛向星空的星艦
乜乜物物：日常物件 極限想像——劉宇昆〈書的形狀〉
超譯中文：茶餐廳裏的文化交匯
Talk of the town：Kai Tak Sports Park
Talk of the town：World-class stadium
Answers：Talk of the town
Grammar：Idioms about time
Answers：Grammar
Horizon：Game 1
Answers：Horizon
理大講廳落堂塌假天花 片段上載小紅書 網民：香港也有豆腐渣？
推動無人機貨運 理大低空經濟碩士課程招生
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大人ing：如果可以被看見
曾傲棐：在街上被看見 尋找出道的真義
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時事中文：飛向星空的星艦
乜乜物物：日常物件 極限想像——劉宇昆〈書的形狀〉
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Answers：Talk of the town
Grammar：Idioms about time
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