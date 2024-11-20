推動無人機貨運 理大低空經濟碩士課程招生

學費27萬 研灣區實習

理大低空經濟碩士課程主任為理大航空及民航工程學系助理教授黃海龍，整個課程需修畢31個學分，每學分學費8800元，要符合畢業要求學費需付約27.3萬元。黃海龍表示，本月接受報名，截至上周五（15日）收到近40個申請，本月底向首階段的申請人發放取錄通知，明年4月底將進行餘下一輪招生。

成立低空經濟研究中心 集中「高附加值」應用

趙汝恒表示，整個低空經濟屬完整產業鏈，由多個部分組成，包括技術、政策、保險、法律、導航及低軌衛星應用等，一個碩士課程遠遠未能滿足需求，冀先藉課程培訓「行業引領者」；當產業發展成熟，需其他學科配合。趙又表示，理大會與大灣區低空經濟聯盟合作，探索在大灣區範圍內的實習機會。

另外，理大昨舉行低空經濟研究中心成立儀式，由航空及民航工程學系、土地測量及資訊學系、工業及系統工程學系、物流及航運學系的專家學者組成，將專注兩關鍵領域，包括基礎設施部署與低空空域營運，以及智能感知與控制技術的開發。

黃海龍稱，由於無人機運輸的成本較高，因此集中研究「高附加值」的應用，包括重要文書、移植用的器官及藥物等，另外是外牆檢測。

考慮參與監管沙盒試點

為西貢長者送藥

政府上周起推出低空經濟「監管沙盒」試點項目，供業界申請試飛，黃海龍表示，團隊留意到西貢有不少長者在村屋居住，長期有求醫需要，但因交通不便外出求診耗時，因此正與醫管局商討合作，試以無人機為這些長者送藥，正考慮透過申請參與政府「沙盒」試行構想。