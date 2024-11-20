明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

教育

理大講廳落堂塌假天花 片段上載小紅書 網民：香港也有豆腐渣？

【明報專訊】香港理工大學校園N座地下的林百欣一號演講廳（N001室）有假天花墜下，有學生前晚（18日）在內地社交平台「小紅書」上載事發時影片，理大昨向本報確認事件，無人受傷。意外後演講廳天花遺逾2平方米空洞，假天花組件裂成兩塊掉在地上。理大表示，初步檢查發現不涉及樓宇結構安全，已即時關閉受影響地點，以及其餘兩個安裝同類型假天花設計的演講廳，以便全面檢查。

無人受傷 關閉同類設計講廳

理大昨回覆本報稱，前晚10時發現N座一演講廳一幅長約兩米及闊1米的假天花掉落，事件中無人受傷，校方非常重視事件，並即時關閉受影響地點，以及其餘兩個安裝同類型假天花設計的演講廳。

根據小紅書用戶前晚約10時上載的短片，指「上完課教室塌了」，片中拍攝到假天花鬆脫一刻，有人正使用演講廳，但無人被擊中；有人留言形容「很嚇人」，有人問「香港也有豆腐渣？」

本報記者昨現場觀察，該演講廳兩個入口外被紅白「危險」膠帶圍封，外有通告提到因「天花維修」，由周一晚上10時半起關閉至工程完成。

至於演講廳內，前排座位的天花有空洞，鐵架外露，有兩條電線懸垂半空。墜下的假天花斷成兩塊掉在地上，分別約1平方米及2平方米，一盞射燈亦隨天花墜下。

學生擔心 「分分鐘有意外」

校方另圍封在林百欣一號演講廳旁邊兩間房，門外告示同樣指出正做維修工程，關閉至另行通知。

昨日所見，3個演講廳門外均貼有告示，提醒學生更改上課地點，涉至少共12節課，其中涉事的林百欣一號演講廳昨日原定有5節課。

理大土木工程學工學士三年級黃同學稱，他在安裝同類假天花的演講廳上課，認為事件令人擔心，「分分鐘會有意外，會受傷」，認同校方應該關閉旁邊同類的演講廳，稱屬合理安排。二年級生陳同學稱，與另外3名同學透過社交平台知悉事件，認為校方有責任確保全校課室不再有同類事故發生。

相關字詞﹕林百欣一號演講廳 塌天花 假天花 香港理工大學

上 / 下一篇新聞