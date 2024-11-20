理大講廳落堂塌假天花 片段上載小紅書 網民：香港也有豆腐渣？

無人受傷 關閉同類設計講廳

理大昨回覆本報稱，前晚10時發現N座一演講廳一幅長約兩米及闊1米的假天花掉落，事件中無人受傷，校方非常重視事件，並即時關閉受影響地點，以及其餘兩個安裝同類型假天花設計的演講廳。

根據小紅書用戶前晚約10時上載的短片，指「上完課教室塌了」，片中拍攝到假天花鬆脫一刻，有人正使用演講廳，但無人被擊中；有人留言形容「很嚇人」，有人問「香港也有豆腐渣？」

本報記者昨現場觀察，該演講廳兩個入口外被紅白「危險」膠帶圍封，外有通告提到因「天花維修」，由周一晚上10時半起關閉至工程完成。

至於演講廳內，前排座位的天花有空洞，鐵架外露，有兩條電線懸垂半空。墜下的假天花斷成兩塊掉在地上，分別約1平方米及2平方米，一盞射燈亦隨天花墜下。

學生擔心 「分分鐘有意外」

校方另圍封在林百欣一號演講廳旁邊兩間房，門外告示同樣指出正做維修工程，關閉至另行通知。

昨日所見，3個演講廳門外均貼有告示，提醒學生更改上課地點，涉至少共12節課，其中涉事的林百欣一號演講廳昨日原定有5節課。

理大土木工程學工學士三年級黃同學稱，他在安裝同類假天花的演講廳上課，認為事件令人擔心，「分分鐘會有意外，會受傷」，認同校方應該關閉旁邊同類的演講廳，稱屬合理安排。二年級生陳同學稱，與另外3名同學透過社交平台知悉事件，認為校方有責任確保全校課室不再有同類事故發生。