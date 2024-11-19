調查：灣區文化 逾四成學生「僅有一般了解」

團體倡率學生北上體驗工作

調查在上月展開，獲5623名中學生及279名教師回覆。結果顯示，約88%受訪學生表示曾訪內地大灣區城市，以深圳為最常到訪的城市之一。不過，約43%受訪學生稱「對大灣區文化僅有一般了解」，只有約25%對在大灣區發展事業感樂觀。

湯修齊認為學校和社交媒體是學生獲取升學及事業資訊的主要渠道，由於不少學生表明不了解大灣區文化，認為有需要加強教育，建議當局及民間機構可推出大灣區工作體驗團，由教師率領中學生到大型機構體驗工作數天。

他又稱，教育局透過學校及直接給予家教會的經費，部分可用作大灣區交流，建議局方可接納設立專款讓家教會申請，方便參加大灣區主題交流，助家長認識灣區升學就業的機遇與優勢。

此外，調查反映約半數受訪教師認為因教師人力不足、學生認識薄弱，難以推廣大灣區升學及就業生涯規劃。善德基金會建議當局增加教育資源，並建議學校設計和推動符合大灣區發展需求的生涯規劃課程。