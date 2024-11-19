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教育

假DSE報澳門科大 拘4內地生 20在逃

【明報專訊】澳門科技大學近日揪出24人持虛假香港中學文憑試（DSE）成績報讀和註冊入學。澳門司警昨稱，上月底拘捕4名已入讀澳門科大的內地生，有人承認家人透過內地中介偽造DSE成績；另涉案的20人已離開澳門。香港考評局昨表示，局方一直備存其主辦的公開試考生成績紀錄，為考生、大專院校及僱主提供多重成績核證服務，又指DSE證書有多重防偽特徵，包括採用有浮水印的纖維紙張和以微縮印刷技術打印的字樣，院校和僱主可向考評局查詢詳情。

考評局昨撰文稱，留意到澳門高校發現偽冒DSE成績文件，又說有社會意見認為局方可加強證書防偽措施、成績核證服務。考評局指出，局方一直備存由1977年成立以來，主辦各公開考試的考生成績紀錄，包括DSE、會考、高考。

考評局表示，目前已為考生、大專院校及僱主提供多重成績核證服務，局方接受申請印發「成績證明函件」，並將函件直接寄予申請人指定的機構，以證明其公開考試成績；其中在2023/24年度處理逾1400宗「成績證明函件」申請，助DSE資歷持有人升學和就業。考評局透露，正研究開發電子化成績核證方案是否可行，以提升服務效率。

耀中耀華擬滬穗等地開DSE課程

另外，耀中耀華教育網絡宣布，計劃下學年（2025/26）在上海、青島耀中，及廣州、浙江桐鄉耀華在原有課程體系的基礎上，增設DSE課程，盼「把中國香港優質DSE教育資源引入中國內地，讓學生就近接受高水平DSE教育，無需赴港學習」，又指港籍和部分符合條件的外籍學生，更可透過DSE成績升讀眾多內地知名大學。

耀中耀華副行政總裁（K-12教育）陳昕生稱，耀中耀華有信心開展DSE課程，配合國家教育對外開放戰略，推動中國教育理念和模式走向全球。耀中耀華又會安排熟悉香港升學及港生內地升學的教師，負責職業及升學輔導，各校亦會提供DSE模擬測評服務，為每名學生規劃最適切的升學途徑。

相關字詞﹕假學歷 澳門科技大學

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