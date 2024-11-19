自行派位 高危兩區6校未收足 同區多校「超收」 校長料跨區側重個別小學

葵青4校油尖旺兩校未滿額

根據各小學網頁顯示，今學年唯一有津小因收生不足被「派0班」小一的葵青區，至少4間小學在自行派位階段未收足學生；不過，當區同時至少6間小學已「超收」學生，因校方必須取錄有兄姊就讀該校的「世襲生」。至於教育局推算學生人口在未來幾年將急跌的油尖旺區，至少兩間小學自行階段未收足生，但同時至少7校「超收」。

津貼小學議會主席張作芳亦留意到個別學校在自行階段未收足學生，但部分學校則「收滿」，她指各校在自行階段的學額佔總學額約一半，即使現階段收滿的小學，仍約有一半額未填滿，相信明年初展開的統一派位階段（俗稱「大抽獎」），「有機會讓學校填番滿」。

教育局上周五（15日）公布，今年41,781人參加官津小學自行派位，按年跌約1.2%，亦是自2011年以來新低；當中20,644人（49.4%）獲派位，成功率按年跌0.5個百分點，自2017年以來再次出現跌幅。張作芳指出，雖然整體滿意率跌，但跌幅細，又指自行分配階段選校不限校網，估計在統一派位時，因要求按居住的校網選校，家長未必再「集中或側重」選某些學校，鼓勵家長可揀區內心儀學校。

津小議會：高才子女少報小一

年尾是舉辦教育展覽的旺季，其中津小議會下月亦與學界合辦教育展，張作芳說，歡迎高才及本地家長到訪，了解不同學校的教育實力。她表示，高才計劃帶動家長安排子女插班讀小二至小六，惟入讀小一的比例相對小，因小一派位要求申請人「在香港已落腳」並已有住址。

另外，去年曾有津小被「派0班」的中西區，當區校長聯會主席詹漢銘說，區內小學今年起已全面小班教學，可減輕該區的縮班壓力；惟他認為學界整體情况仍然不理想，指縮班主因是整體學生人數下跌，即使全面小班教學，未解決縮班問題。

中西區校：小班未紓縮班壓力

詹說，中西區並非鄰近邊境，學校雖有招收人才計劃的學生，但人數不多，部分人亦選擇插班入讀其他年級，認為對增加學校班數的幫助不大。被問及統一派位的選校建議，詹明白很多家長對名校趨之若鶩，但「位就只有這麼多，若大家都聚焦於那十間八間學校，最終成功機會有多大？」