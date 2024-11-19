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教育
2024年11月19日星期二
星笈中文 第145期
自行派位 高危兩區6校未收足 同區多校「超收」 校長料跨區側重個別小學
假DSE報澳門科大 拘4內地生 20在逃
調查：灣區文化 逾四成學生「僅有一般了解」
有種讀書法：決一「死」戰 卷二奪89分
有種讀書法：反覆書寫主線 經歷比「作文」動人
文本細讀：愛情夢碎的沉淪者——契訶夫〈姚尼奇〉
建文博識：學做真正的大人
建文博識：參考答案
有種讀書法：決一「死」戰 卷二奪89分
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【明報專訊】不少教師感嘆，近年考生愛寫親人離世，消費親情，英華書院畢業生鄧智朗在2024年文憑試卷二同樣以父親離世作背景，卻成功在閱卷員手上取得89分，任教他多年的中文老師說從未見過如此高分。
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自行派位 高危兩區6校未收足 同區多校「超收」 校長料跨區側重個別小學
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